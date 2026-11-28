Държавни университети поискаха допълнителни 21 млн. евро от бюджета за 2027 г., за да бъдат увеличени със 7,5% възнагражденията на академичния и неакадемичния състав. Искането е отправено в отворени писма, изпратени до институциите и получени в БТА.

Писмата са подписани от ректорите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Химикотехнологичния и металургичен университет.

Към искането се присъединяват и представители на организациите на Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ в съответните университети.

Писмо със същото настояване е изпратено и от Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров", но то е подписано единствено от председателя на синдикалната организация във висшето училище.

Основното недоволство е свързано с разликата между предвидените увеличения на заплатите в отделните степени на образователната система.

В проектобюджета за 2027 г. е заложен ръст от 5% за работещите в държавните висши училища, докато за педагогическите специалисти в предучилищното и училищното образование увеличението е 7,5%.

"Подкрепяме увеличението на учителските възнаграждения и настояваме същият процент да бъде приложен и за работещите в държавните висши училища", се посочва в отворените писма.

Университетите настояват разликата от 2,5 процентни пункта да бъде компенсирана чрез допълнително финансиране при окончателното приемане на държавния бюджет.

За висшето образование през 2027 г. са предвидени общо 1 032,3 млн. евро, като трансферите за държавните висши училища възлизат на 702,7 млн. евро.

Предложените средства включват увеличение на разходите за възнаграждения с 5%, което според подписалите писмата е недостатъчно.

Припомняме, че на 18 ноември парламентарната Комисия по образованието и науката одобри проектобюджета на първо четене с 12 гласа "за" и 9 "против".

Впоследствие държавният бюджет за 2027 г. беше приет и на първо четене в пленарната зала.

Предстои народните представители да разгледат предложенията за промени между двете четения, когато може да бъде обсъдено и искането за допълнителните 21 млн. евро за университетските възнаграждения.