Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Нови полицейски акции в Сърбия: арестувани са двама университетски ръководители

Нови полицейски акции в Сърбия: арестувани са двама университетски ръководители
Pixabay

Според обвинението двамата са причинили щети на Автономна провинция Войводина, като са осигурили незаконна имуществена облага за факултета в размер на около 166 000 евро

Деканът на Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад Патрик Дрид и неговият предшественик Небойша Максимович са арестувани по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Това съобщи Висшата прокуратура в Нови Сад.

Според обвинението двамата са причинили щети на Автономна провинция Войводина, като са осигурили незаконна имуществена облага за факултета в размер на около 166 000 евро.

Разследването сочи, че заподозрените са отдавали под наем помещения, собственост на провинцията, но вместо да превеждат получените средства в нейния бюджет, ги използвали за възнаграждения на служители на различни основания.

По данни на прокуратурата договорите били регистрирани като дейности по „организиране на спортни дейности“, въпреки че реално се отнасяли до отдаване на помещения под наем.

На двамата е наложено задържане до 48 часа. В този срок те трябва да бъдат разпитани в Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура в Нови Сад.

Кой е Патрик Дрид?

Патрик Дрид привлече вниманието на сръбската общественост през май 2025 г., когато стана първият декан, повикал полиция срещу собствените си студенти. Намесата на органите на реда доведе до сблъсъци, при които няколко протестиращи бяха ранени, а част от тях бяха приети в Спешния център.

Тогава Дрид обясни, че е потърсил съдействието на полицията, за да сложи край на продължилата месеци блокада на факултета. Първоначално той подкрепял студентските искания, но впоследствие се противопоставил на протестите с аргумента, че участниците започнали да се занимават с политика.

Името му фигурира и сред поддръжниците на предизборната листа „Александър Вучич – Сърбия не трябва да спира“ за парламентарните избори през декември 2023 г.

Дрид е считан за близък сътрудник на ректора на Университета в Нови Сад Деян Мадич. Двамата са подкрепяли и кампанията срещу професора от Философския факултет Динко Грухонич, срещу когото през март 2024 г. бяха организирани протести с искане за уволнението му.

Патрик Дрид работи във Факултета по спорт и физическо възпитание от 2002 г. През 2013 г. става доцент по бойни изкуства, а през март 2024 г. е избран за декан.

Освен академичната си дейност той има и опит в държавната администрация. През 2016 г. става заместник-секретар в Провинциалния секретариат по спорт и младеж.

В спортната си кариера е представял Югославия в джудото и самбото, а впоследствие става международен съдия от най-висока категория в двата спорта.

 
 
 

Още по темата

Сърбия се отказва от връщането на задължителната военна служба

Сърбия се отказва от връщането на задължителната военна служба

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Еди Рама призова Сърбия да признае Косово

Еди Рама призова Сърбия да признае Косово

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Косово спря търговията на електроенергия със сръбски компании

Косово спря търговията на електроенергия със сръбски компании

В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

Турция подготвя 52 пътни участъка за излитане и кацане на дронове

Турция подготвя 52 пътни участъка за излитане и кацане на дронове

Мицкоски настоява за по-справедлив процес на разширяване на ЕС

Мицкоски настоява за по-справедлив процес на разширяване на ЕС

Водещи

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

  • Току-що
Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

  • Преди 11 минути
Стилиян Петров отправи послание към националите

Стилиян Петров отправи послание към националите

  • Преди 12 минути
Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

  • Преди 13 минути
Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

  • Преди 25 минути
НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

  • Преди 33 минути
Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

  • Преди 35 минути
Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

  • Преди 49 минути
Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

  • Преди 56 минути
Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

  • Преди 1 час
Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

  • Преди 1 час
Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

  • Преди 1 час
Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

  • Преди 1 час