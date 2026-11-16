Нови полицейски акции в Сърбия: арестувани са двама университетски ръководители

Деканът на Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад Патрик Дрид и неговият предшественик Небойша Максимович са арестувани по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Това съобщи Висшата прокуратура в Нови Сад.

Според обвинението двамата са причинили щети на Автономна провинция Войводина, като са осигурили незаконна имуществена облага за факултета в размер на около 166 000 евро.

Разследването сочи, че заподозрените са отдавали под наем помещения, собственост на провинцията, но вместо да превеждат получените средства в нейния бюджет, ги използвали за възнаграждения на служители на различни основания.

По данни на прокуратурата договорите били регистрирани като дейности по „организиране на спортни дейности“, въпреки че реално се отнасяли до отдаване на помещения под наем.

На двамата е наложено задържане до 48 часа. В този срок те трябва да бъдат разпитани в Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура в Нови Сад.

Кой е Патрик Дрид?

Патрик Дрид привлече вниманието на сръбската общественост през май 2025 г., когато стана първият декан, повикал полиция срещу собствените си студенти. Намесата на органите на реда доведе до сблъсъци, при които няколко протестиращи бяха ранени, а част от тях бяха приети в Спешния център.

Тогава Дрид обясни, че е потърсил съдействието на полицията, за да сложи край на продължилата месеци блокада на факултета. Първоначално той подкрепял студентските искания, но впоследствие се противопоставил на протестите с аргумента, че участниците започнали да се занимават с политика.

Името му фигурира и сред поддръжниците на предизборната листа „Александър Вучич – Сърбия не трябва да спира“ за парламентарните избори през декември 2023 г.

Дрид е считан за близък сътрудник на ректора на Университета в Нови Сад Деян Мадич. Двамата са подкрепяли и кампанията срещу професора от Философския факултет Динко Грухонич, срещу когото през март 2024 г. бяха организирани протести с искане за уволнението му.

Патрик Дрид работи във Факултета по спорт и физическо възпитание от 2002 г. През 2013 г. става доцент по бойни изкуства, а през март 2024 г. е избран за декан.

Освен академичната си дейност той има и опит в държавната администрация. През 2016 г. става заместник-секретар в Провинциалния секретариат по спорт и младеж.

В спортната си кариера е представял Югославия в джудото и самбото, а впоследствие става международен съдия от най-висока категория в двата спорта.