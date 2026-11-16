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DARA не се пребори за номинация за награда "Грами"

DARA не се пребори за номинация за награда "Грами"

Надежда имаше за четири категории

DARA не успя да получи номинация за престижните музикални награди „Грами“. Изпълнителката и песента ѝ „Бангаранга“ не попаднаха сред окончателните номинирани в нито една от четирите категории, за които бяха предложени за разглеждане.

След победата си на „Евровизия“ българската изпълнителка беше включена в предварителната процедура за номиниране в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“. Въпреки това името ѝ не намери място във финалните списъци, съобщава NOVA.

Сред претендентите за отличието „Запис на годината“ са Тейлър Суифт с „The Fate Of Ophelia“, Бруно Марс с „I Just Might“, Оливия Родриго с „The Cure“, както и Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор с „Berghain“. В категорията се състезават още Оливия Дийн, Ела Лангли, Рей и Тейм Импала с участието на Джени.

За „Песен на годината“ ще се конкурират изпълнения на Бруно Марс, Ариана Гранде, Тейлър Суифт, Оливия Родриго, Розалия и други световни звезди.

В категорията „Най-добро солово поп изпълнение“ номинации получиха Оливия Дийн, Бруно Марс, Рей, Оливия Родриго и Розалия. За приза „Най-добър нов изпълнител“ ще се борят осем артисти, сред които Ела Лангли, Сиена Спиро, Дон Толивър и Реми Улф.

През 1990 г. албумът „Мистерия на българските гласове, част втора“ печели награда „Грами“ в категорията за най-добър традиционен фолклорен запис.

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