DARA не се пребори за номинация за награда "Грами"

DARA не успя да получи номинация за престижните музикални награди „Грами“. Изпълнителката и песента ѝ „Бангаранга“ не попаднаха сред окончателните номинирани в нито една от четирите категории, за които бяха предложени за разглеждане.

След победата си на „Евровизия“ българската изпълнителка беше включена в предварителната процедура за номиниране в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“. Въпреки това името ѝ не намери място във финалните списъци, съобщава NOVA.

Сред претендентите за отличието „Запис на годината“ са Тейлър Суифт с „The Fate Of Ophelia“, Бруно Марс с „I Just Might“, Оливия Родриго с „The Cure“, както и Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор с „Berghain“. В категорията се състезават още Оливия Дийн, Ела Лангли, Рей и Тейм Импала с участието на Джени.

За „Песен на годината“ ще се конкурират изпълнения на Бруно Марс, Ариана Гранде, Тейлър Суифт, Оливия Родриго, Розалия и други световни звезди.

В категорията „Най-добро солово поп изпълнение“ номинации получиха Оливия Дийн, Бруно Марс, Рей, Оливия Родриго и Розалия. За приза „Най-добър нов изпълнител“ ще се борят осем артисти, сред които Ела Лангли, Сиена Спиро, Дон Толивър и Реми Улф.

През 1990 г. албумът „Мистерия на българските гласове, част втора“ печели награда „Грами“ в категорията за най-добър традиционен фолклорен запис.