Жителка от района на Драгоман: Подадох жалба срещу пиян полицай през 2020 г., но до днес няма реакция

Случаят с 18-годишното момиче, прегазено в Драгоман, отново постави въпроса за поведението на служителите на МВР и за контрола върху тях в малките населени места.

На фона на трагедията жителка на района разказа пред ТАРАЛЕЖ за свой случай от 2020 г., при който по думите ѝ полицейски служител е бил в нетрезво състояние, участвал е в инцидент с автомобил и впоследствие е бил прикриван от свои колеги.

Юлия Лешен твърди, че през 2020 г. двама мъже, видимо употребили значително количество алкохол, се приближили до автомобила на нейното семейство, след което започнали да го удрят и повреждат. По думите ѝ мъжете били толкова пияни, че трудно се държали на краката си.

На място била извикана полиция. Семейството обаче останало изненадано от реакцията на пристигналите служители.

„Поискахме да му бъде направен дрегер, но отказаха. Казаха да ходи да си почива и че нищо не е станало“, разказва жената.

Тя твърди, че по-късно се оказало, че единият от мъжете е полицейски служител. По думите ѝ на следващия ден той дошъл заедно с баща си и предложили на семейството пари, за да не подава жалба. Въпреки това жената подала сигнал до МВР – София област, като приложила видеоматериали и описание на нанесените щети по автомобила.

„Имахме видео, имаше всичко описано в жалбата. Въпреки това до днес нямам никаква обратна връзка от МВР“.

По думите ѝ въпросният служител продължава да работи в системата на МВР и дори я е спирал за проверки няколко пъти след инцидента.

Жената твърди още, че в района на Сливница и Драгоман съществува практика на избирателно отношение от страна на местни полицаи към хората, които не са местни жители. Разказва за случаи на постоянни проверки и тормоз над семейства, които са се установили в района през последните години.

„Който и да дойде нов, се оплаква от едно и също – тормоз. Те се познават помежду си и се пазят“.

Юлия сподели, че 18-годишното момиче, което загуби живота си в Драгоман, е учила в местното училище в Сливница и трагедията е разтърсила общността. Според нея в района отдавна има проблем с високите скорости и липсата на достатъчен контрол по пътищата.

„Тук вечер е празно по улиците и някои хора си позволяват да карат с безумно висока скорост“.