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Прокуратурата повдигна обвинение на полицая, който пиян прегази 18-годишната Милена в Драгоман

Прокуратурата повдигна обвинение на полицая, който пиян прегази 18-годишната Милена в Драгоман
БТА

Тази вечер в Драгоман ще има бдение в памет на 18-годишната Милена

26-годишният Емил Георгиев, причинил тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче, вече е привлечен като обвиняем. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в София.  

При проверката след инцидента е установено, че водачът е управлявал автомобила с 1,63 промила алкохол. Той е служител на ГКПП „Калотина“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман.  След катастрофата мъжът е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.  

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите работят по установяването на всички обстоятелства около инцидента – скоростта на движение, конкретния механизъм на сблъсъка, състоянието на пътя и действията на водача непосредствено преди катастрофата.  

Иззети са записи от камерите за видеонаблюдение в района. Разпитани са свидетели, а назначените експертизи трябва да дадат отговори за причините и механизма на произшествието. Очаква се да бъдат извършени и допълнителни процесуално-следствени действия, които да изяснят дали има други фактори, допринесли за тежкия инцидент.

Междувременно социалните мрежи буквално врят и кипят от коментари след трагедията.

В групите на Драгоман и съседния град Сливница, където Милена е била ученичка в 12 клас, публикациите в нейна памет следват една след друга. Хората я описват като лъчезарно, усмихнато и изключително позитивно момиче. Двата града са потресени от трагедията.

Тази вечер в Драгоман ще има бдение в памет на 18-годишната Милена.

Призивът е хората да се съберат и да запалят свещичка в памет на младото момиче, чийто живот бе отнет твърде рано.

"Да се съберем и мълчаливо да запалим свещичка в памет на Милена", призовават жители на града.

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