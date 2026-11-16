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Зидан изпълни първата си задача, но играта на Франция остави въпроси

Зидан изпълни първата си задача, но играта на Франция остави въпроси
АП/БТА

Французите спечелиха групата си в Лигата на нациите, а медиите откроиха проблеми в защита и в пресата след мачовете с Италия и Турция

Зинедин Зидан класира Франция за четвъртфиналите на Лигата на нациите като победител в групата. Така отборът ще бъде поставен при жребия, а селекционерът приключи първите си два лагера с четири победи, едно равенство и една загуба. Според обзора на RMC Sport обаче играта на французите в последните два мача не е била на нивото от началото на мандата му.

Поражението с 1:3 от Италия беше първото за Зидан начело на Франция. След него тимът спечели с 2:1 срещу Турция в Бордо, но допусна гол в 90-ата минута и трябваше да пази крехката си преднина в добавеното време. “Целта е постигната, но атрактивният футбол от първия лагер се изпари в мачовете срещу Италия и Турция”, коментира “Льо Паризиен”.

От “Л’Екип” обърнаха внимание на начина, по който Франция притиска съперника. “Очаквахме по-висока интензивност, повече острота и по-малко небрежност в дефанзивен план. Пресата на отбора беше прекалено разпокъсана, особено преди почивката.” Анализаторът на RMC Флоран Готро също изрази резерви към защитата и полузащитата, като открои Люка Да Куня сред халфовете.

През първите си три месеца Зидан включи десет нови футболисти, сред които Лени Йоро, Гийом Рест, Ели Крупи и Сени Маюлу. Ролята на Раян Шерки също предизвика дискусии. Според анализаторите той е по-ефективен, когато влиза от пейката и променя темпото, както при обрата срещу Белгия, за който допринесе и Майкъл Олисе.

Журналистът Жан-Луи Тур посочи, че очакваното завръщане на Орелиан Чуамени през март може да промени облика на полузащитата. Дотогава един от въпросите пред Зидан остава как да свърже по-добре отделните линии. Сред възможните съперници на Франция на четвъртфиналите е Испания, която завърши втора в групата си след загубата от Англия.

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