Моряците от BETUL 8 твърдят, че два морски дрона са ударили кораба

Моряци от товарния кораб BETUL 8, който се преобърна в Черно море на 16 ноември, твърдят, че плавателният съд е бил ударен от два морски дрона. Това са заявили членове на екипажа пред журналисти след успешната спасителна операция, съобщи БТА.

Към момента няма официално потвърждение, че именно морски дронове са причинили инцидента. Обстоятелствата около преобръщането на кораба предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.

Всички 12 моряци са спасени и транспортирани с военни хеликоптери до авиобаза "Чайка" във Варна. Заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински съобщи, че екипажът е в добро общо състояние. Един от моряците има порезна рана на главата.

По думите му спасените са измръзнали и уплашени, но са извън непосредствена опасност.

Сигналът за бедстващия кораб е получен около 9:10 часа в Морския спасително-координационен център. Инцидентът е станал на около 60 морски мили източно от нос Галата.

Към мястото са насочени четири кораба от Черноморската противоминна група - два български, един турски и един румънски. В спасителната операция са участвали и два хеликоптера "Кугър" на Военновъздушните сили.

Преди пристигането им военен самолет е извършил оглед на района. Установено е, че товарният кораб е преобърнат с дъното нагоре, а в близост до него има два спасителни плота, единият от които е подавал димни сигнали.

Флотилен адмирал Мусински съобщи, че български военен кораб извършва оглед на района и взема проби от морската вода. При откриване на евентуални останки от дронове те също ще бъдат събрани за проверка.

Подробности за самото спасяване разказа майор Марин Тасков от авиобаза Крумово, командир на екипажа на един от хеликоптерите "Кугър".

По думите му метеорологичните условия първоначално са били сравнително добри, но по време на операцията вятърът се е усилил и е затруднил действията на спасителите.

До спасителния плот е бил спуснат кош, с помощта на който моряците са изтеглени един по един на борда на хеликоптера.

Областният управител на Варна Марио Смърков също изрази удовлетворение от бързата реакция на военните и успешното приключване на операцията.

Товарният кораб BETUL 8 плава под сомалийски флаг. Екипажът му се състои от осем турски и четирима азербайджански граждани.

Причините за инцидента остават в процес на изясняване, като се очаква компетентните органи да установят какво е довело до преобръщането на плавателния съд.