„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

Служители на съдилища и прокуратури в цялата страна продължават инициативата „Невидимите в съдебната система“ с послание на гишетата: „Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство.“ Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

След протеста на 13 ноември, когато празни столове символизираха риска от напускане на служители, днес участниците в инициативата отправят нов призив: „Искаме да останем.“

„Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявиха организаторите. Те настояват за трайно увеличение на основните възнаграждения, съобразено с натовареността, квалификацията и отговорностите. Според тях по-доброто заплащане е необходимо както за привличането на млади кадри, така и за задържането на опитните служители.

Недоволството е провокирано от проектобюджета за 2027 г., който предвижда увеличение на заплатите с едва 5%, както и от намеренията за ограничаване на средствата за облекло. Националната подписка продължава, а служителите настояват техни представители да участват в обсъжданията за възнагражденията и условията на труд. Протестните действия се провеждат без прекъсване на обслужването на гражданите.

Междувременно премиерът Румен Радев увери, че правителството няма да допусне намаляване на доходите. По думите му заплатите, пенсиите, социалните плащания и средствата за облекло на учителите, съдебните и останалите държавни служители няма да бъдат намалявани. От инициативата определиха уверението като важен сигнал, но подчертаха, че очакват конкретни бюджетни решения, които да гарантират справедливо заплащане.