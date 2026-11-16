Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ще реши ли "новият Лукаку" големия проблем на Германия?

Ще реши ли "новият Лукаку" големия проблем на Германия?
Facebook/ FC Bayern Campus

Бастиан Асомо е считан за следващия голям нападател в Бундестима

Бастиан Асомо привлече вниманието на футболния свят през последните няколко дни. 16-годишният нападател вкара седем гола в два мача за националния отбор на Германия U17. Асомо се разписа четири пъти във вратата на Азербайджан на 11 ноември, а три дни по-късно вкара хеттрик срещу Литва. 

Младият нападател е собственост на Байерн Мюнхен, а специализираните страници на скаути вече го определят като следващия Ромелу Лукаку. Асомо, подобно на белгиеца, впечатлява с физическите си данни - висок е цели 190 см. 

Бастиан Асомо е роден в Берлин. Родителите му имат камерунски корени, като на този етап футболистът играе за юношеските формации на Германия. Той преминава в школата на Байерн от тази на Херта през лятото на 2025 година. 

Нападателят редовно тренира с първия отбор на баварците. Треньорът Венсан Компани е впечатлен от представянето му и държи много на него. Асомо записа няколко мача за първия отбор в предсезонната подготовка.

През този сезон нападателят играе основно за дубъла на германския шампион в Регионална лига Бавария.  До момента е вкарал 7 гола и е направил 4 асистениции в 16 мача. 

Бастиан Асомо има договор с Байерн до лятото на 2028 година. Ръководството на баварците планира съвсем скоро да започне преговори за удължаването му. 

Специализирането сайтове за млади таланти вече обръщат все по-сериозно внимание на нападателя. Той е определян за "голов звяр", който тепърва ще разгръща потенциала си. На "Алианц Арена" той има и един от най-добрите нападатели в света - Хари Кейн, от когото да се учи. 

В Германия допълват, че в следващите години Бастиан Асомо може да се превърне в твърд титуляр и в представителния отбор на страната, където реши един от най-големите проблеми - липсата на типичен и доказан голаджия. 

Още по темата

Байерн продава плюшено мече за 350 евро

Байерн продава плюшено мече за 350 евро

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн с официална позиция за Компани

Байерн с официална позиция за Компани

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Водещи

116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

  • Преди 2 минути
ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

  • Преди 4 минути
По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

  • Преди 5 минути
Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

  • Преди 7 минути
Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

  • Преди 9 минути
Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

  • Преди 12 минути
Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

  • Преди 19 минути
Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

  • Преди 23 минути
Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

  • Преди 26 минути
25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

  • Преди 27 минути
Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

  • Преди 38 минути
Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

  • Преди 39 минути
Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

  • Преди 40 минути
„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

  • Преди 51 минути