Ще реши ли "новият Лукаку" големия проблем на Германия?

Бастиан Асомо привлече вниманието на футболния свят през последните няколко дни. 16-годишният нападател вкара седем гола в два мача за националния отбор на Германия U17. Асомо се разписа четири пъти във вратата на Азербайджан на 11 ноември, а три дни по-късно вкара хеттрик срещу Литва.

Младият нападател е собственост на Байерн Мюнхен, а специализираните страници на скаути вече го определят като следващия Ромелу Лукаку. Асомо, подобно на белгиеца, впечатлява с физическите си данни - висок е цели 190 см.

Бастиан Асомо е роден в Берлин. Родителите му имат камерунски корени, като на този етап футболистът играе за юношеските формации на Германия. Той преминава в школата на Байерн от тази на Херта през лятото на 2025 година.

Нападателят редовно тренира с първия отбор на баварците. Треньорът Венсан Компани е впечатлен от представянето му и държи много на него. Асомо записа няколко мача за първия отбор в предсезонната подготовка.

През този сезон нападателят играе основно за дубъла на германския шампион в Регионална лига Бавария. До момента е вкарал 7 гола и е направил 4 асистениции в 16 мача.

Бастиан Асомо има договор с Байерн до лятото на 2028 година. Ръководството на баварците планира съвсем скоро да започне преговори за удължаването му.

Специализирането сайтове за млади таланти вече обръщат все по-сериозно внимание на нападателя. Той е определян за "голов звяр", който тепърва ще разгръща потенциала си. На "Алианц Арена" той има и един от най-добрите нападатели в света - Хари Кейн, от когото да се учи.

В Германия допълват, че в следващите години Бастиан Асомо може да се превърне в твърд титуляр и в представителния отбор на страната, където реши един от най-големите проблеми - липсата на типичен и доказан голаджия.