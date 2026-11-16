Черна статистика: Северозападна България е първа в ЕС по жертви на пътя

Северозападна България заема първо място сред регионите в Европейския съюз по смъртност при пътнотранспортни произшествия. През 2024 г. в региона са отчетени 148 загинали на милион жители при средно 45 за ЕС. Това показват данни на Евростат, публикувани на 16 ноември 2026 г.

Показателят за Северозападна България е над три пъти по-висок от средния за Европейския съюз и е най-високият сред регионите, за които има налични данни.

Според европейската статистическа служба през 2024 г. при пътнотранспортни произшествия в ЕС са загинали общо 20 210 души.

На второ място по смъртност е португалският регион Алентежу със 137 загинали на милион жители. Следват френските отвъдморски територии Гваделупа със 131 и Гвиана със 114, Корсика със 113 и румънският регион Югозападна Олтения със 111.

Данните разкриват и сериозни различия между отделните части на България. Докато Северозападният регион отчита 148 загинали на милион жители, в Югозападния регион, който включва София, показателят е 40.

Това означава, че смъртността при катастрофи в Северозападна България е близо 3,7 пъти по-висока от тази в Югозападна България.

Евростат посочва България, Франция и Португалия сред държавите с най-големи вътрешни регионални различия по този показател.

Общо 22 региона в Европейския съюз регистрират най-малко 80 загинали на милион жители през 2024 г. Те са разположени предимно в Южна и Източна Европа, както и в отделни части на Франция и Южна Белгия.

В същото време 15 европейски региона отчитат под 20 загинали на милион жители. Финландският архипелаг Оланд не е регистрирал нито един смъртен случай при пътнотранспортно произшествие за трета поредна година.

От общо 244 региона с налични данни 129 са над средното за ЕС равнище, 113 са под него, а два отчитат стойност, равна на общоевропейската.

Европейският съюз си поставя за цел да намали наполовина смъртните случаи по пътищата до 2030 г. и да се доближи до нулева смъртност до 2050 г.

Според оценката на Европейската комисия обаче напредъкът към постигането на тези цели остава недостатъчен.