Втори шанс за живот: Трансплантираха черен дроб на 44-годишна жена във ВМА

Успешна чернодробна трансплантация на 44-годишна жена е извършена във Военномедицинска академия (ВМА). Пациентката е страдала от напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б, съобщиха от лечебното заведение.

Операцията е извършена в късните часове на 15 ноември от специалисти на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. Интервенцията е преминала успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност.

"В момента пациентката е в стабилно състояние - екстубирана, контактна и адекватна", съобщи проф. д-р Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

Донорът е 45-годишна жена, а донорската ситуация е реализирана в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Експлантацията на органа е извършена от медицински екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

От ръководството на ВМА изразиха дълбока признателност към близките на донора, които в изключително тежък за тях момент са взели решението да дарят органи и да дадат шанс за живот на друг човек.

Лечебното заведение благодари и на всички медицински специалисти, участвали в организацията и извършването на трансплантацията.

Чернодробната трансплантация е животоспасяваща процедура за пациенти с тежки и необратими увреждания на черния дроб. Успешната операция във ВМА дава възможност на 44-годишната жена да продължи лечението и възстановяването си.