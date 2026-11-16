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Почетино набеляза защитник на Фулъм за Манчестър Юнайтед

Почетино набеляза защитник на Фулъм за Манчестър Юнайтед
Facebook/ Fulham FC Official

Нигерийският национал Калвин Баси е сред вариантите за подсилване на отбраната през януари, съобщава The Telegraph

Манчестър Юнайтед може да се насочи към защитника на Фулъм Калвин Баси през зимния трансферен прозорец. Според британския вестник The Telegraph 26-годишният нигерийски национал заема важно място в списъка с цели на Маурисио Почетино.

Баси може да играе като централен защитник и като ляв бек. Именно по левия фланг Юнайтед има затруднения след контузията на Люк Шоу. Договорът на бившия футболист на Рейнджърс с Фулъм изтича през лятото на 2027 г., като включва опция за удължаване с още една година.

Подсилването на защитата е сред задачите пред Почетино. Юнайтед се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига и е допуснал 30 гола във всички турнири от началото на сезона. Според изданието само един отбор от петте водещи европейски първенства е допуснал повече.

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