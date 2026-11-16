Почетино набеляза защитник на Фулъм за Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед може да се насочи към защитника на Фулъм Калвин Баси през зимния трансферен прозорец. Според британския вестник The Telegraph 26-годишният нигерийски национал заема важно място в списъка с цели на Маурисио Почетино.

Баси може да играе като централен защитник и като ляв бек. Именно по левия фланг Юнайтед има затруднения след контузията на Люк Шоу. Договорът на бившия футболист на Рейнджърс с Фулъм изтича през лятото на 2027 г., като включва опция за удължаване с още една година.

Подсилването на защитата е сред задачите пред Почетино. Юнайтед се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига и е допуснал 30 гола във всички турнири от началото на сезона. Според изданието само един отбор от петте водещи европейски първенства е допуснал повече.