Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Майкъл Карик публикува емоционално послание след освобождаването си от Манчестър Юнайтед. Бившият халф на клуба заяви, че ще бъде вечно благодарен за възможността да ръководи отбора, който обича.

„За мен бе огромна чест да ръководя Манчестър Юнайтед. Малцина имат възможност да изживеят това и ще бъда вечно благодарен“, написа Карик в Instagram. Той подчерта, че работата в клуба носи голяма отговорност и изисква уважение към историята и ценностите му.

Карик благодари на привържениците за подкрепата и за емоциите, които са споделили през сезона. „Знам, че напоследък резултатите са лоши, но вие не спряхте да ни обичате и да ни подкрепяте“, посочи той.

Бившият наставник отправи благодарности и към треньорския щаб, служителите зад кулисите и футболистите. Той им пожела успех и заяви, че ще продължи да подкрепя отбора и хората в клуба.

Карик беше назначен временно през януари, а през май получи постоянен договор. Манчестър Юнайтед го освободи след слаб старт на сезона - тимът записа една победа и осем точки в първите си 10 мача от Висшата лига и се озова в зоната на изпадащите. Маурисио Почетино ще поеме отбора от 18 ноември.