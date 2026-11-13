Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете
АП/БТА

Бившият наставник определи работата в клуба като огромна чест и заяви, че ще продължи да подкрепя отбора

Майкъл Карик публикува емоционално послание след освобождаването си от Манчестър Юнайтед. Бившият халф на клуба заяви, че ще бъде вечно благодарен за възможността да ръководи отбора, който обича.

„За мен бе огромна чест да ръководя Манчестър Юнайтед. Малцина имат възможност да изживеят това и ще бъда вечно благодарен“, написа Карик в Instagram. Той подчерта, че работата в клуба носи голяма отговорност и изисква уважение към историята и ценностите му.

Карик благодари на привържениците за подкрепата и за емоциите, които са споделили през сезона. „Знам, че напоследък резултатите са лоши, но вие не спряхте да ни обичате и да ни подкрепяте“, посочи той.

Бившият наставник отправи благодарности и към треньорския щаб, служителите зад кулисите и футболистите. Той им пожела успех и заяви, че ще продължи да подкрепя отбора и хората в клуба.

Карик беше назначен временно през януари, а през май получи постоянен договор. Манчестър Юнайтед го освободи след слаб старт на сезона - тимът записа една победа и осем точки в първите си 10 мача от Висшата лига и се озова в зоната на изпадащите. Маурисио Почетино ще поеме отбора от 18 ноември.

Още по темата

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Почетино се очаква в Манчестър на 18 или 19 ноември, за да поеме Юнайтед

Почетино се очаква в Манчестър на 18 или 19 ноември, за да поеме Юнайтед

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Манчестър Юнайтед потвърди за Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед потвърди за Майкъл Карик

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Водещи

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

  • Преди 2 минути
Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 5 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 9 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 10 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 16 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 24 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 30 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 33 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 39 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 43 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 45 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 48 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 54 минути