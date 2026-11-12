Почетино се очаква в Манчестър на 18 или 19 ноември, за да поеме Юнайтед

Маурисио Почетино се очаква да пристигне в Манчестър на 18 или 19 ноември и да проведе първата си тренировка с отбора. BBC съобщава, че е постигнато споразумение аржентинецът да наследи Майкъл Карик, а финализирането на сделката продължава.

Почетино трябва първо да изпълни ангажиментите си като селекционер на САЩ в мачовете срещу Хаити от Лигата на нациите на КОНКАКАФ. След това той ще се присъедини към Манчестър Юнайтед, който уволни Карик след слабия старт на сезона.

Ново предизвикателство ще последва почти веднага. Юнайтед гостува на Ливърпул на 22 ноември, което може да остави на Почетино само няколко дни за подготовка на отбора за дербито на „Анфийлд“.