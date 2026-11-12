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Васил Терзиев отчете три години управление: Нови метростанции, 3000 места в детските градини и мащабни ремонти

Васил Терзиев отчете три години управление: Нови метростанции, 3000 места в детските градини и мащабни ремонти
БТА

Столичният кмет представи постигнатото в транспорта, образованието и инфраструктурата и очерта основните приоритети за София

Три нови метростанции, над 3000 разкрити места в детските градини и инвестиции в ключови инфраструктурни обекти. Това открои кметът на София Васил Терзиев при представянето на отчета за три години управление на столицата.

По думите му вече са пуснати три метростанции, а по още седем продължава да се работи. Предстои разширение по бул. "Царица Йоанна", докато проектирането на петте станции към "Студентски град" е към приключване.

Столичната община планира и сериозно обновяване на градския транспорт със 125 нови автобуса, процедура за още 200 през следващата година и общо 80 нови трамвайни мотриси.

Сред ключовите инфраструктурни обекти Терзиев посочи ул. "Опълченска", бул. "Александър Стамболийски", моста в "Бакърена фабрика" и започналото изграждане на бул. "Копенхаген". За следващата година се подготвят над 20 големи проекта.

В образованието кметът отчете над 3000 нови места в детските градини и работа по още над 20 детски заведения. Недостигът обаче остава сериозен – около 7500 места, от които над 5500 са в яслените групи. Продължава и разширяването на седем училища.

Терзиев заяви, че общината ще спести 220 млн. евро от договорите за управление на отпадъците. Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков увери, че кризата с боклука вече е преодоляна.

Столичният кмет призна, че по проекта "Зелен ринг" не е постигнат достатъчен напредък, но изрази амбиция реализацията му да започне през следващата година.

Сред останалите приоритети са изграждането на паркинги, подобряването на градската среда и разширяването на социалните услуги.

За проекти, предложени от гражданите, са предвидени 4 млн. евро, като срокът за подаване на идеи е 20 ноември.

В заключение Терзиев подчерта, че едно от най-важните постижения на управлението е по-активното участие на софиянци в решенията за развитието на града.

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