Кремъл: САЩ подкрепиха предложението на Путин за хуманитарна мисия в Източна Украйна

Кремъл определи като ползотворни преговорите между руския президент Владимир Путин и специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Москва съобщи, че американската страна е подкрепила предложението на Путин за организиране на съвместна хуманитарна мисия в град в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Путин ще продължи разговорите за Украйна с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън по-късно този месец.

По думите на Ушаков преките преговори между Русия и Украйна, възобновени тази седмица в Абу Даби след деветмесечно прекъсване, също ще продължат.

Руският представител посочи, че Москва е заявила ясно пред американските пратеници позицията си, че по-нататъшно разширяване на НАТО не може да има. Той изрази надежда, че европейските държави ще подкрепят преговорите за изграждане на нова архитектура на сигурност в Европа.

От своя страна Джаред Къшнър заяви в ефира на руската телевизия "Вести", че Доналд Тръмп е решен да постигне прекратяване на войната в Украйна и че и двете страни отделят сериозно внимание на този въпрос.

Къшнър подчерта също, че хуманитарните мисии могат да допринесат за изграждането на доверие в рамките на преговорния процес.

По време на срещата Путин е представил пред американските пратеници предложение за хуманитарна мисия в украинския град Константиновка. Идеята предвижда да бъде приложен моделът от края на миналия месец в контролирания от руските сили град Олешки - да се осигури възможност за евакуация на цивилното население и да се предостави хуманитарна помощ на хората, които решат да останат, отбелязва Ройтерс.