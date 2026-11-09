Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Кремъл обяви, че предстоящите тази седмица преговори за прекратяване на войната в Украйна ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и САЩ. Европейски представители няма да бъдат част от срещата в Абу Даби, съобщиха световните агенции.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че разговорите ще бъдат между трите делегации. Изявлението му противоречи на казаното ден по-рано от френския външен министър Жан-Ноел Баро, според когото представители на Франция ще присъстват на срещата на 10 и 11 ноември.

Очаква се в Абу Даби да бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност на Украйна след конфликта и мерките за намаляване на напрежението, отбелязва Ройтерс.

Песков допълни, че Киев и Вашингтон поддържат собствени канали за комуникация с европейските си партньори.

Говорителят на Кремъл коментира и възможната среща на върха на АТИС с участието на руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп. По думите му Москва, Пекин и Вашингтон вече обменят предложения относно дневния ред на евентуалните разговори.

Повод за коментара стана заявеното намерение на Тръмп да постави въпроса за денуклеаризацията. Песков определи потенциалната среща като важна и заяви, че тя ще привлече вниманието на международната общност.