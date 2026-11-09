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Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата
БТА

79-годишната жена е пострадала при маневра на заден ход, като лекарите имат съмнения за спукан прешлен. Пробите на 24-годишния шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни

79-годишна жена пострада, след като беше блъсната от товарен автомобил при маневра на заден ход в Симитли. Инцидентът е станал на 6 ноември около 10:00 часа на улица "Славянска", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, цитирани от БТА.

Товарният автомобил "Форд Транзит" е бил управляван от 24-годишен мъж от града. При движение на заден ход водачът блъснал възрастната жена, която паднала на земята вследствие на удара.

Пострадалата е получила охлузвания по носа и лактите, като има и съмнения за спукан прешлен. Към момента няма допълнителна информация дали предполагаемата травма на гръбначния стълб е потвърдена след медицински прегледи.

На младия шофьор са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни, уточняват от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което ще бъдат изяснени обстоятелствата около пътния инцидент.

Това е пореден случай на пострадал пешеходец в област Благоевград през последните седмици.

Преди дни от полицията съобщиха за 71-годишна жена, блъсната на пешеходна пътека в Петрич. След произшествието пострадалата е потърсила медицинска помощ заради фрактура на стъпалото, а полицията предприе действия по издирване на водача.

В средата на септември беше регистриран и друг пътен инцидент с блъснат пешеходец в района на Кресна.

Разследването на произшествието в Симитли продължава, като предстои да бъдат установени всички обстоятелства, довели до удара.

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