Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Адриен Рабио отправи остра критика към италианското съдийство след победата на Милан с 2:1 като гост на Дженоа. Френският национал остана недоволен от наказанието за нарушение срещу него през второто полувреме.

В 50-ата минута Алесандро Маркандали фаулира Рабио в центъра на терена и получи жълт картон. Халфът на “росонерите” протестира с искане съперникът му да бъде изгонен, тъй като според него е бил спрян от последния защитник. Главният съдия Давиде Маса санкционира и Рабио, а след протестите показа червени картони на трима души от пейката на Милан.

След мача бившият съдия Джанпаоло Калварезе защити решението на Маса. Според него мястото на нарушението - близо до тъчлинията и далеч от вратата - е основание реферът да покаже жълт картон.

“В този случай, предвид че фалът беше до тъчлинията и на около 60 метра от вратата, считам, че решението на Маса да покаже само жълт картон е основателно”, обясни Калварезе във видео в Instagram.

Рабио не се съгласи с анализа и отговори под публикацията на бившия арбитър.

“В живота, както и във футбола, можеш да правиш грешки, но трябва поне да си ги признаваш. Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате. А италианският футбол е този, който понася последствията. Замислете се. Лека вечер”, написа французинът.

През настоящия сезон полузащитникът има пет гола и пет асистенции в 13 мача за Милан.