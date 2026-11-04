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Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия

Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия
AP/БТА

Адриано Галиани ще спори с Джовани Малаго за поста

Бившият изпълнителен директор на Милан Адриано Галиани се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация (FIGC), съобщава АНСА.

82-годишният футболен деятел е подал заявлението си чрез свой представител. Кандидатурата му е подкрепена от Италианската футболна асоциация и Асоциацията на италианските футболни треньори.

Опонент на Галиани ще бъде бившият президент на Италианския национален олимпийски комитет Джовани Малаго, който е подал заявлението си на 3 ноември с подкрепата на 11 клуба от Серия А.

Президентските избори за Италианската футболна федерация ще се проведат на 14 декември. Предишните избори се проведоха през юни 2026 г., но резултатите от тях бяха анулирани поради нередности при обработката на документите на Малаго.

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