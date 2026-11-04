Председателят на КЕВР: Цените на парното и тока няма да се увеличават

Хората да са спокойни - засега няма да се увеличават цените на парното и тока. Това заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

По думите му към този момент няма и предпоставки за такова увеличение.

"Все пак ние нямаме контрол върху геополитическите събития, за да можем да прогнозираме точно какво ще се случи до края на годината, разчитаме на моментни снимки на финансовите пазари. Но от 1 януари не се очаква повишение нито на топлинната енергия, нито на електрическата енергия", каза Младеновски.

На 2 ноември КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 58,43 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 32,52 на сто по-висока в сравнение с предходния месец, съобщиха от енергийния регулатор.

По думите на Младеновски нямаше как да не бъде увеличена цената на природния газ, тъй като България не добива собствен газ и трябва да го купува по борсови цени.

Той посочи, че газовият микс на „Булгаргаз“ включва количества по дългосрочни договори, които осигуряват известна стабилност, и количества, закупувани по пазарни цени на спотовите пазари.

„В резултат на геополитическата обстановка и различни политически решения в Европа цената на газа просто се взриви в последния месец и достигна над 100 евро за мегаватчас“, посочи Младеновски.

По думите му доставените количества втечнен природен газ, закупени от „Булгаргаз“ в началото на отоплителния сезон за нуждите на топлофикациите и бизнеса, са намалили относителния дял на азерския газ в микса. Останалите количества са били допълнени с газ на значително по-високи цени.

По повод въпросите за скъпия газ, съхраняван в газохранилището в Чирен, Младеновски уточни, че там действително има количества, купени на цена от около 95 евро за мегаватчас.