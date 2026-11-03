Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа
До десетина дни ще има промяна на цените, казва хлебопроизводител
Производители прогнозират до броени дни ценови шок при хляба заради поскъпването на газа от ноември.
Вчера регулаторът одобри скок от 32,52% вместо поисканите от „Булгаргаз“ 34 на сто.
В една фурна почти цялата продукция се пече на газ. Сега предприятието е изправено пред безпрецедентно поскъпване на производството.
„До десетина дни ще има промяна на цените“, казва Валери Кръстев, хлебопроизводител, цитиран от БТВ.
За 35 години в бранша управителят на фирмата за пръв път се сблъсква с толкова рязък скок при синьото гориво.
Цената на енергоносителя при формирането на цената на крайния продукт варира според артикула, но средната себестойност е между 15 и 20%.
Първата реакция, според Кръстев, ще дойде от доставчиците на суровини и материали. Той очаква свиване на потреблението и загуба на работна ръка заради заплатите, които няма как да вдига.