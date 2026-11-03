Утре учениците във Варна се връщат в клас
За утре е обявен жълт код за опасно време
Учениците във Варна ще се върнат към редовен присъствен учебен режим от утре, съобщи кметът на града Благомир Коцев.
Решението е взето заради подобрената прогноза за времето за утрешния ден, посочи кметът.
По думите му най-интензивната част от бурята се очаква тази вечер и да продължи през нощта.
Прогнозата е до утре сутринта времето да се подобри, предава dariknews.
За утре във Варна е обявен жълт код за опасно време.
„Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът.