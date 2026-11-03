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Утре учениците във Варна се връщат в клас

Утре учениците във Варна се връщат в клас
БТА

За утре е обявен жълт код за опасно време

Учениците във Варна ще се върнат към редовен присъствен учебен режим от утре, съобщи кметът на града Благомир Коцев.  

Решението е взето заради подобрената прогноза за времето за утрешния ден, посочи кметът.  

По думите му най-интензивната част от бурята се очаква тази вечер и да продължи през нощта.

Прогнозата е до утре сутринта времето да се подобри, предава dariknews.

За утре във Варна е обявен жълт код за опасно време.

„Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът.

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