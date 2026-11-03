Заради червен код за валежи децата във Варна не са на училище

Днес ще бъде неучебен за всички училища на територията на община Варна, съобщи БНТ.

Причината – очаквания червен код за валежи. Според метеоролозите обстановката ще се влоши в следобедните часове. Вчера заради проливните дъждове и силния вятър беше активирана системата BG-ALERT. Наводнени бяха булеварди, улици, мазета и търговски обекти в града.

Таралеж припомня - според прогнозата на НИМХ червен код е обявен за областите Варна, Добрич, Смолян, Кърджали и Хасково.

Втора степен - оранжев код, е обявен за 19 области - Монтана, Враца, Плевен, София-област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Търговище, Шумен и Силистра.

За областите Видин, Кюстендил, Перник и София-град предупреждението е за жълт код.