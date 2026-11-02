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Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия
БТА

Всички училища в общината остават затворени заради очакваните опасни валежи, а учениците няма да учат и дистанционно

Вторник, 3 ноември, ще бъде изцяло неучебен ден за всички училища на територията на община Варна. Няма да се провеждат нито присъствени, нито онлайн занятия. Това съобщи кметът Благомир Коцев, след като Министерството на образованието и науката (МОН) потвърди решението му.

"МОН потвърди решението ми. Неучебният ден утре, 3 ноември, остава в сила за всички училища на територията на община Варна. Няма да има занятия онлайн", написа Коцев във Фейсбук.

Решението е взето заради очакваните интензивни валежи и обявения червен код за опасно време във Варненска област.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология само между 8:00 и 14:00 часа на 2 ноември във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър.

Проливните валежи доведоха до наводняване на улици и подлези, като десетки екипи бяха ангажирани с отводняването на засегнатите участъци.

От Министерството на образованието обясниха защо е взето решение да няма и дистанционно обучение.

Информацията от местната власт е постъпила във ведомството след 17:30 часа. Според МОН съществува риск не всички ученици, родители и учители да бъдат уведомени своевременно за промяната в организацията на учебния процес.

Поради тази причина е преценено 3 ноември да бъде изцяло неучебен ден, вместо занятията да се провеждат в електронна среда.

Междувременно Община Варна продължава подготовката за очакваното влошаване на времето. Предвидени са дежурни екипи, които да реагират при нови сигнали за наводнения и други проблеми, причинени от валежите.

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