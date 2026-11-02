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Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края
БТА

Светослав Ковачев и Мартин Паскалев донесоха победата с 2:1, гостите завършиха с десет души

Арда победи Септември София с 2:1 в двубой от българското първенство, игран в Кърджали. И трите попадения паднаха през първото полувреме, а в края гостите останаха с човек по-малко след червен картон на Виктор Добрев.

Домакините започнаха активно и поведоха още в седмата минута. Станислав Иванов върна топката към Светослав Ковачев, който с удар от около 15 метра преодоля Владимир Иванов.

Септември получи дузпа в 21-ата минута за нарушение на Виктор Попов срещу Херард Францети. Анатолий Господинов спаси изпълнението на Андре Либерал, но нападателят се разписа при добавката за 1:1.

Равенството се задържа само три минути. В 26-ата Димитър Велковски центрира от корнер, а Мартин Паскалев засече с глава и върна преднината на Арда. Малко преди почивката попадение на Станислав Иванов не беше зачетено заради засада.

След паузата Господинов спаси удар на Францети, а Станислав Иванов пропусна възможност за домакините. В 74-ата минута Владимир Иванов също се намеси важно, като отрази с крак изстрел на Бирсент Карагарен.

Минута преди края на редовното време Виктор Добрев получи директен червен картон, след като ощипа Димитър Велковски. Съдията Васил Минев прегледа ситуацията с ВАР и остави Септември с десет души.

В следващия кръг Арда гостува на Спартак Варна на 8 ноември, а два дни по-рано Септември приема Локомотив София.

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