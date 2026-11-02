Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев отговори на критиките на вътрешния министър Иван Демерджиев относно проверката на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

В публикация във Фейсбук Главчев заяви, че установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно действащото законодателство, а не според желанията на отделни лица.

"Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно Закон за противодействие сред лица, заемащи публични длъжности, а не според желанията, на когото и да било", написа той.

По думите му Сметната палата не е установила конфликт на интереси по сигнала на Демерджиев, като решението е било прието единодушно.

"По сигнала на г-н Демерджиев такъв не е установен, за което има единодушно прието Решение на Сметна палата", посочи Главчев.

Председателят на институцията подчерта, че решението се отнася единствено до въпроса за наличието на конфликт на интереси въз основа на предоставените данни.

Главчев уточни, че проверката относно декларирането на обстоятелствата, свързани с полетите, не е приключила.

"Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП, съгласно цитираното Решение на Сметна палата", съобщи той.

Реакцията му идва, след като по-рано Иван Демерджиев обвини Сметната палата, че не е открила нарушения във връзка с недекларираните според него частни полети на Делян Пеевски.

Вътрешният министър съобщи, че е получил отговор по сигнал, подаден на 31 юли, и постави въпроси относно произхода на средствата, с които са заплащани пътуванията.

От позицията на Главчев става ясно, че липсата на установен конфликт на интереси не означава, че всички аспекти на случая са окончателно проверени.

Предстои да се изяснят резултатите от продължаващата проверка и действията на институциите, до които е препратен сигналът.