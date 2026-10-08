Иван Демерджиев към Пеевски: Не чух опровержение на данните за полетите

В парламента цитирах конкретни документи, предоставени ни от Малта. Не чух опровержение. Фокусът се измести по други теми. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след като сутринта цитира от парламентарната трибуна данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, а след това Пеевски го обвини в лъжа.

Лидерът на ДПС заяви: "Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи". Пеевски допълни, че министърът не е показал нищо.

„Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец“, каза още лидерът на ДПС.

Вътрешният министър каза, че "г-н Пеевски има улеснен достъп до Прокуратурата, със сигурност разполага с документите".

За зададените му въпроси министърът цитира питане от депутата Хамид Хамид за т.нар. Ники Мантинелата. "Странно, че пита мен. Този, наречен от него Ники Мантинелата е съсобственик на ФК "Левски" през 2015 г. заедно с адвокат Александър Ангелов. Ако ме пита кой е адв. Ангелов ще ми е много странно. Те се познават твърде добре, няма смисъл да ме пита мен", каза Демерджиев.