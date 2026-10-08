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Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си
Снимка: БТА

Полетите са плащани чрез "Спектрум ЕАД"

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това стана ясно от изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите в пленарна зала.

Той разказа, че на 2 юли 2026 г. от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне информация - на каква стойност са полетите от 2023 до 2026 г. полетите на Делян Пеевски. Вторият въпрос до малтийските служби е бил - колко струват пътуванията на придружителите на лидера на ДПС.

Отговорът от Малта е няма плащания лично от Пеевски за този период, каза Демерджиев. "Спектрум ЕЪР ЕАД" е издал фактури за 5, 083 млн. евро и дружеството в София е платило за всички полети, каза министърът.

Той изреди всички 36 плащания за полетите на Пеевски. 

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