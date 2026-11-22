Борисов в Монтана: Общините няма да бъдат рекетирани с морков и тояга
Лидерът на ГЕРБ участва в младежкия форум "Новите умове" заедно с кмета Златко Живков и председателя на СДС Румен Христов. Той отправи критики към отношението на централната власт към местното самоуправление
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на посещението си в Монтана, където участва в младежката академия "Новите умове" заедно с кмета Златко Живков и председателя на СДС Румен Христов.
Борисов обвини централната власт в оказване на политически натиск върху общините, управлявани от представители на опозицията.
"Ще се опитаме да направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Изпращат патрулки и БОП, за да ви питат дали ще преминете към "Прогресивна България". Снимат те с белезници, разхождат те, за да станеш за срам пред обществото", заяви лидерът на ГЕРБ.
Той разкритикува и икономическата политика на кабинета на Румен Радев, като защити резултатите от трите управления на ГЕРБ.
Според Борисов през този период брутният вътрешен продукт на страната е нараснал значително, което е позволило на българите да разполагат с повече средства. Той обаче предупреди, че новият бюджет и поскъпването на горивата, електроенергията и природния газ ще се отразят негативно на домакинствата.
Лидерът на ГЕРБ коментира и т.нар. "празен чек" от един милиард лева за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като постави въпроса за какво конкретно ще бъдат изразходвани средствата.
"Изведнъж се появява един милиард лева", заяви Борисов.
Той прогнозира, че заради икономическите затруднения и спада на доверието към правителството ГЕРБ ще спечели предстоящите местни избори през 2027 г.
Борисов засегна и избора на новия Висш съдебен съвет (ВСС), като определи постигнатото мнозинство между "Прогресивна България" и ПП-ДБ като политическа "сглобка".
Лидерът на ГЕРБ припомни думите на депутата Слави Василев, че "това си е ВСС на Радев", и изрази задоволство, че партията му не е участвала със собствени номинации.
"Отървахме се и от последното, което могат да ни прикачат на ревера", коментира той.
Според Борисов ПП-ДБ трябва да обяснят на избирателите си защо са подкрепили избора на съдебния съвет заедно с партията на Радев, след като преди това са отправяли остри критики срещу него.
Той постави и въпроса дали ПП-ДБ ще продължат да настояват за разследване на договора с турската компания "Боташ" и дали ще запазят предишните си обвинения срещу президента Илияна Йотова.
Борисов отправи критики и към политическото минало на представители на ПП-ДБ, като направи препратки към старата комунистическа номенклатура.
Обръщайки се към младите участници в академията, той определи действията на управляващите като заплаха за демокрацията.
"Има все още надежда да се запази демокрацията срещу тази пълзяща диктатура, която върви в момента", заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията си за присъединяването на България към еврозоната, като заяви, че за тази цел е работил съвместно с политически сили, с които има сериозни различия.
"Когато трябваше да влезем в еврозоната, седнах на една маса с Пеевски, Слави Трифонов и Атанас Зафиров, понесохме своите пасиви. Тогава колегите от ПП-ДБ, при вече внесен конвергентен доклад, искаха шест пъти вот на недоверие, за да ни провалят", заяви той.
Борисов коментира и ситуацията в Черно море, като предупреди, че атаките срещу плавателни съдове могат да нанесат сериозни щети на българската икономика.
"Премиерът Радев продължава да не вярва на Владимир Путин и да чака доказателства. Ние продължаваме да си мислим, че в нашето Черно море действат пирати, които потапят кораби", заяви лидерът на ГЕРБ.
Според него определянето на Черно море като рискова зона ще доведе до значително поскъпване на морския транспорт и застраховките.
"Черно море е определено за рискова зона и ние вече сме в нея. Това означава, че нашият воден транспорт става изключително скъп заради застраховките. Цените се увеличават и губят всички – от превозвачите до зърнопроизводителите", предупреди Борисов.
Той настоя, че последиците от ситуацията в Черно море ще засегнат не само корабоплаването, но и редица други сектори на българската икономика.