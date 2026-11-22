Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на посещението си в Монтана, където участва в младежката академия "Новите умове" заедно с кмета Златко Живков и председателя на СДС Румен Христов.

Борисов обвини централната власт в оказване на политически натиск върху общините, управлявани от представители на опозицията.

"Ще се опитаме да направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Изпращат патрулки и БОП, за да ви питат дали ще преминете към "Прогресивна България". Снимат те с белезници, разхождат те, за да станеш за срам пред обществото", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той разкритикува и икономическата политика на кабинета на Румен Радев, като защити резултатите от трите управления на ГЕРБ.

Според Борисов през този период брутният вътрешен продукт на страната е нараснал значително, което е позволило на българите да разполагат с повече средства. Той обаче предупреди, че новият бюджет и поскъпването на горивата, електроенергията и природния газ ще се отразят негативно на домакинствата.

Лидерът на ГЕРБ коментира и т.нар. "празен чек" от един милиард лева за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като постави въпроса за какво конкретно ще бъдат изразходвани средствата.

"Изведнъж се появява един милиард лева", заяви Борисов.

Той прогнозира, че заради икономическите затруднения и спада на доверието към правителството ГЕРБ ще спечели предстоящите местни избори през 2027 г.

Борисов засегна и избора на новия Висш съдебен съвет (ВСС), като определи постигнатото мнозинство между "Прогресивна България" и ПП-ДБ като политическа "сглобка".

Лидерът на ГЕРБ припомни думите на депутата Слави Василев, че "това си е ВСС на Радев", и изрази задоволство, че партията му не е участвала със собствени номинации.

"Отървахме се и от последното, което могат да ни прикачат на ревера", коментира той.

Според Борисов ПП-ДБ трябва да обяснят на избирателите си защо са подкрепили избора на съдебния съвет заедно с партията на Радев, след като преди това са отправяли остри критики срещу него.

Той постави и въпроса дали ПП-ДБ ще продължат да настояват за разследване на договора с турската компания "Боташ" и дали ще запазят предишните си обвинения срещу президента Илияна Йотова.

Борисов отправи критики и към политическото минало на представители на ПП-ДБ, като направи препратки към старата комунистическа номенклатура.

Обръщайки се към младите участници в академията, той определи действията на управляващите като заплаха за демокрацията.

"Има все още надежда да се запази демокрацията срещу тази пълзяща диктатура, която върви в момента", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията си за присъединяването на България към еврозоната, като заяви, че за тази цел е работил съвместно с политически сили, с които има сериозни различия.

"Когато трябваше да влезем в еврозоната, седнах на една маса с Пеевски, Слави Трифонов и Атанас Зафиров, понесохме своите пасиви. Тогава колегите от ПП-ДБ, при вече внесен конвергентен доклад, искаха шест пъти вот на недоверие, за да ни провалят", заяви той.

Борисов коментира и ситуацията в Черно море, като предупреди, че атаките срещу плавателни съдове могат да нанесат сериозни щети на българската икономика.

"Премиерът Радев продължава да не вярва на Владимир Путин и да чака доказателства. Ние продължаваме да си мислим, че в нашето Черно море действат пирати, които потапят кораби", заяви лидерът на ГЕРБ.

Според него определянето на Черно море като рискова зона ще доведе до значително поскъпване на морския транспорт и застраховките.

"Черно море е определено за рискова зона и ние вече сме в нея. Това означава, че нашият воден транспорт става изключително скъп заради застраховките. Цените се увеличават и губят всички – от превозвачите до зърнопроизводителите", предупреди Борисов.

Той настоя, че последиците от ситуацията в Черно море ще засегнат не само корабоплаването, но и редица други сектори на българската икономика.