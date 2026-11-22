За първи път от четири години и два месеца България има попълнен редовен състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков пред bTV след избора на Петко Петков за представител на следователите.

"За първи път от 4 години и 2 месеца ние можем да кажем, че изпълнихме конституционната повеля да се избере редовен състав на Висшия съдебен съвет", посочи той.

Според Величков досегашният състав е управлявал съдебната система девет години и два месеца, като е бил под силно политическо влияние.

"През последните 20 години всички състави на ВСС са били под политическо влияние", заяви депутатът, като посочи ГЕРБ, ДПС и Делян Пеевски.

Той отхвърли обвиненията за задкулисни договорки при избора на новия съвет.

"Това беше най-прозрачната процедура, провеждана някога в новата ни демократична история след 90-те години, за който и да е избиран от Народното събрание орган", подчерта Величков.

Депутатът потвърди, че е участвал в срещи с представители на "Прогресивна България", на които кандидатурите са били обсъждани поотделно.

"Седнахме на няколко срещи и тръгнахме човек по човек", обясни той.

Попитан защо разговорите са се провели без присъствието на медиите, Величков отговори с въпрос:

"Ако тръгнете да уточнявате една частна сделка за вас, ще викнете ли медии, когато уговаряте цените по сделката?"

По думите му ПП и ДБ са изискали кадровите досиета на всички кандидати, включително информация за професионалното им развитие и евентуални дисциплинарни производства.

"Допълнихме своите впечатления от изслушванията, които проведохме, за да стигнем до възможно най-добрия избор. Не казвам най-добрия, а възможно най-добрия", заключи Величков.