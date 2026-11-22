Тежкото финансово състояние на "Топлофикация София", честите аварии и натрупаните задължения отново поставиха въпроса за бъдещето на общинското дружество. Общински съветници от различни политически формации признават необходимостта от сериозни инвестиции, но остават разделени относно възможността за концесия. Това стана ясно от техни коментари пред bTV.

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев предупреди, че състоянието на топлопреносната мрежа е критично. Според него зачестилите аварии в "Младост", "Студентски град", "Изток" и "Дианабад" показват, че без мащабни ремонти проблемите няма да бъдат преодолени.

Той подчерта, че инвестициите трябва да се извършват извън отоплителния сезон, като наред с подмяната на тръбите са необходими и нови производствени мощности.

Ставрев обърна внимание и на финансовия модел на дружеството, което обслужва около 460 000 абонати. По думите му държавното регулиране на цените не позволява приходите да покриват непрекъснато нарастващите разходи.

Допълнителен проблем е поскъпването на природния газ с 33%, както и високите лихви по задълженията към Българския енергиен холдинг и "Булгаргаз". Според представените от него данни лихвите достигат средно около 14%, докато тези по стандартните фирмени кредити са приблизително 4-5%.

Ставрев посочи, че само през 2024 г. дружеството е платило 144 млн. лева лихви по договора си с БЕХ, което представлява 54% от общите плащания по него за годината.

Общинският съветник от ГЕРБ Димитър Вучев също определи финансовото положение като изключително тежко. Според него определяната от държавата социална цена на парното не отразява реалните разходи за производството на топлинна енергия.

Вучев заяви, че подкрепя предложението на кмета Васил Терзиев за концесиониране на дружеството, но изрази съмнение дали при настоящите условия може да бъде привлечен сериозен инвеститор.

По думите му интерес към "Топлофикация София" е имало и през предходни години, но натрупаните дългове и действащата регулаторна рамка правят участието на частен оператор трудно.

На различна позиция е общинският съветник от "Спаси София" Стефан Спасов. Той също признава тежкото състояние на дружеството, но смята, че то е резултат от дългогодишни управленски грешки.

Спасов критикува решението на Столичния общински съвет да бъде възложен анализ на "Топлофикация София" със съдействието на Световната банка като възможна първа стъпка към концесия.

Според него предложението, подкрепено от ПП-ДБ и ГЕРБ, не включва достатъчно задълбочена техническа оценка на състоянието на мрежата и съоръженията.

Общинският съветник настоява за независим технически одит, който да установи реалните проблеми и необходимите инвестиции, преди да бъде взето решение за бъдещото управление на дружеството.

От "Спаси София" настояват още ръководството на "Топлофикация София" да представи възможно най-скоро бизнес плана за 2027 г. Документът трябва да бъде разгледан от Общинския съвет, за да могат ремонтите и инвестициите да започнат още през следващата година.