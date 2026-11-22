Седем кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море за малко повече от месец. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред NOVA.

По думите му ситуацията създава сериозни рискове за морската индустрия и туристическия сектор на България.

"Нашето Черноморие никога не е било пазено така, както сега се пази", заяви Гуцанов, като подчерта, че не е ясно чии са дроновете, поразили плавателните съдове - руски, украински или на трети страни.

Според него прекратяването на военните действия е единственият траен начин да бъдат спрени атаките срещу търговски кораби.

Бившият министър отправи предупреждение и за предстоящия туристически сезон.

"Ако не се вземат мерки от нашето правителство и от местната власт, туризмът ще бъде в изключително тежко състояние догодина", заяви той.

Гуцанов припомни, че през изминалия сезон България е рекламирала Черноморието си като сигурна туристическа дестинация, но според него последните инциденти поставят тази репутация под въпрос.

Той посочи, че пристанищата във Варна и Бургас отчитат 6% ръст спрямо миналата година благодарение на транзита на стоки към Украйна. Въпреки това, по думите му, вече има корабособственици, които отказват да влизат в българските пристанища за товарене и разтоварване.

Бившият министър коментира и международните последици от войната между Русия и Украйна, като изрази мнение, че Европа е сред най-засегнатите от конфликта.

"Ако Европа продължава по този път, въобще няма да има място на масата на преговорите", предупреди Гуцанов.

В разговора той засегна и държавния бюджет за 2027 г., като определи средствата за социалната сфера като "добри, премерени и възможни". Даде положителна оценка на работата на настоящия социален министър Наталия Ефремова, но подчерта, че поскъпването остава сериозен проблем за домакинствата.

"Социалните придобивки до голяма степен се запазват, но големият проблем у нас е, че цените скачат много", заяви той.

По повод президентските избори Гуцанов коментира, че победата на Илияна Йотова не бива да се приема като доказателство за възраждане на БСП, а по-скоро като израз на съществуващите леви нагласи сред част от българските избиратели.