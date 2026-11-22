Бока Хуниорс сложи край на 18-годишна суша без международен трофей, след като спечели Копа Судамерикана за трети път в историята си. Грандът от Буенос Айрес победи Атлетико Минейро с 2:0 на финала в колумбийския град Баранкия, който се игра пред над 60 000 зрители.

Бока Хуниорс е новият шампион на Аржентина (СНИМКИ)

Триумфът има символично значение за Бока. Последното континентално отличие на аржентинците датираше от 2008 година, когато спечелиха Рекопа Судамерикана. Големият момент дойде още през първото полувреме. В 16-ата минута Сантяго Аскасибар изпрати топката във вратата на бразилците и даде преднина на своя тим. Преди това негово попадение беше отменено заради засада.

Атлетико Минейро опита да реагира, но не успя да намери необходимите решения в нападение. Бразилският отбор загуби трети пореден континентален финал след пораженията в Копа Либертадорес през 2024 година и Копа Судамерикана през 2025 година.

В началото на второто полувреме Бока нанесе решителния си удар. В 48-ата минута Себастиан Вия проби по левия фланг и подаде отлично към Мигел Мерентиел, който отблизо удвои преднината на аржентинците. До края Атлетико Минейро потърси начин да се върне в мача, но защитата на Бока издържа натиска. Така тимът от Буенос Айрес запази аванса си и заслужено вдигна трофея.

С този успех Бока Хуниорс вече има три отличия от Копа Судамерикана след 2004 и 2005 година. Аржентинският клуб се превърна и в първия трикратен шампион в надпреварата. Радостта за Бока е двойна, след като по-рано този месец тимът си осигури титлата в Аржентина.