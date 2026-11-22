Черният петък наближава, а търговците вече привличат клиенти с различни промоционални предложения. Дали обаче българите планират да се възползват от намаленията и доколко вярват в тях? ТАРАЛЕЖ попита граждани какво биха купили и смятат ли, че търговците действително намаляват цените.

Част от анкетираните споделят, че биха се възползвали от кампанията, ако открият подходяща оферта. Сред най-често посочваните покупки са техника, дрехи, козметика и бебешки принадлежности.

Млад мъж заявява, че би потърсил намаления при техниката, но изразява съмнение в начина, по който някои компании организират кампаниите си.

"Реално е като маркетингов трик, със сигурност. Много зависи от брандовете“, коментира той.

Друг анкетиран също смята, че изкуственото завишаване на цените преди големите намаления е разпространена практика, но уточнява, че не всички търговци прибягват до нея.

Сред гражданите има и такива, които вече са направили покупки. Един от участниците в анкетата разказва, че най-често се възползва от отстъпките за бяла техника, когато има нужда от определен уред.

Той признава, че понякога купува стоки единствено заради намалената им цена, но същевременно следи предложенията предварително, за да провери дали отстъпките са действителни.

"Наистина си има намаления, защото аз ги засичам преди това, преди да дойде Черния петък, и на Черния петък ги сравнявам как вървят цените“, обяснява мъжът.

Други анкетирани посочват, че нямат предварително набелязани покупки, но биха се възползвали от подходяща оферта. Сред желаните стоки са бебешките принадлежности.

"На много места със сигурност е маркетингов трик. Има и места, където има реални намаления“, споделя участничка в анкетата.

Интересна гледна точка представя и жена, която работи в маркетингова агенция и вече е закупила бебешки стоки, козметика и дрехи по време на промоционалните кампании.

Тя признава, че Черният петък е един от най-натоварените периоди в професионалната ѝ сфера.

"Не го обичам, защото работя в сферата на маркетинга и това е най-ужасният момент от годината“, коментира жената.

Според нея обаче не е правилно да се твърди, че всички намаления са подвеждащи. От професионалния си опит тя посочва, че много компании действително понижават цените си.

"Потребителите са станали доста по-адекватни, следят цените. Трудно е да ги излъжеш в този момент“, обяснява тя.

Не всички граждани обаче са ентусиазирани от предстоящите намаления. Друга участничка в анкетата смята, че Черният петък вече не предлага толкова изгодни условия, колкото в миналото.

"Не ги повишават. Наблюдавам го, но намалението е твърде малко“, посочва тя.

Жената допълва, че решението ѝ за покупка зависи от финансовите ѝ възможности и конкретните предложения. При подходяща отстъпка би си купила козметика, дрехи, обувки или чанта.

Анкетата на ТАРАЛЕЖ показва, че интерес към Черния петък има, но част от потребителите подхождат предпазливо към обявените намаления. Докато едни вече са направили покупки, други предпочитат да сравняват цените и да изчакат оферта, която действително отговаря на нуждите им.

Общото между различните мнения е вниманието към реалната стойност на отстъпките и желанието покупките да бъдат оправдани, а не продиктувани единствено от рекламните послания.