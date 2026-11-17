Цените в България продължават да се увеличават, като инфлацията достига около 6%. Това заяви председателят на НСИ Атанас Атанасов пред БТВ относно причините за поскъпването, покупателната способност на хората и промените в отчитането на инфлацията.

По думите му основна причина за поскъпването са горивата, чието увеличение се отразява и върху цените на останалите стоки и услуги. Въпреки това доходите в страната продължават да нарастват с по-бързи темпове от инфлацията.

„Цените растат наистина бързо. Ние имаме сравнително висока инфлация. За последната една година ние групираме стоките в 13 групи и всичките 13 групи имат посока към увеличаване на цените“, обясни Атанасов.

По думите му хората правилно са забелязали, че през последния месец значително са поскъпнали дрехите и обувките. Това обаче е очаквано с оглед на започващия зимен сезон и търсенето на по-топли облекла и обувки.

„При горивата имахме увеличение, например при дизела около 50%. Вярно е, че през последния месец цените се поуспокоиха при горивата, но въпреки това те остават сравнително високи. А това влече след себе си увеличаване на всички останали цени“, посочи той.

На въпрос защо България е сред държавите с най-висока инфлация в Европа, въпреки че горивата поскъпват на целия континент, Атанасов даде за пример съседните Румъния и Гърция.

„Всъщност в цяла Европа инфлацията расте. Ще дам само пример. Инфлацията, която е дори по-висока от тази в България, е в съседна Румъния. От другата страна, например Гърция, също е с инфлация, която е много близка до тази за България“, каза той.

„Със сигурност има стоки и услуги, които в Гърция са по-евтини. И затова се опитваме да обясним къде статистиката и реалността се срещат. Инфлацията всъщност показва не равнището на цените, а с колко средно са се увеличили тези цени. Така че тук не става дума за сравнение. Ако в България инфлацията е малко по-ниска от тази в Румъния, това не означава, че цените са по-ниски, а че увеличението на цените е малко по-бавно“, посочи Атанасов.

Той подчерта, че основна причина за увеличението на инфлацията в Европа остава секторът на горивата, чието поскъпване се пренася върху цените на останалите стоки.

По отношение на доходите Атанасов цитира данни за последните пет години, според които инфлацията е нараснала с 41%. По думите му за същия период заплатите са се увеличили с повече от 40%.

Той посочи и данните за третото тримесечие на тази година, според които увеличението на възнагражденията е малко над 10%, при инфлация от около 6% за последните 12 месеца.