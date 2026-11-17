87-годишна жена загина при пожар в къща в Монтана
Няма данни за умишлен палеж, образувано е разследване
87-годишна жена е загинала при пожар в къща в Монтана, съобщиха от полицията.
Огънят е избухнал на 16 ноември. При огледа на мястото не са открити вещи, предмети или запалителни средства, които да насочват към умишлен палеж.
По случая е образувано разследване.
Припомняме, че през изминалото денонощие в страната са били потушени 37 пожара, а екипите на пожарната са се отзовали на 79 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.