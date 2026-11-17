Небостъргач в китайския град Тиендзин влезе в Книгата на рекордите на Гинес благодарение на два асансьора, които поставиха нов световен рекорд за най-голямо разстояние между най-ниската и най-високата спирка. Постижението е регистрирано в сграда, чието строителство започва преди близо две десетилетия и преминава през продължително прекъсване.

Става дума за „Тиендзин 117“, известен още като „Голдин Файненс 117“. С височина от близо 600 метра той е сред най-високите небостъргачи в света. Проектът е замислен като мащабен бизнес и търговски комплекс, в който трябва да бъдат разположени офиси, хотел и пространства за отдих.

Строителството започва през август 2008 г., а през септември 2015 г. сградата достига предвидената си височина. Малко след това обаче работата е прекратена заради финансови затруднения на инвеститора „Голдин Пропъртис“. Проблемите се задълбочават и вследствие на срива на китайския фондов пазар.

Така небостъргачът остава недовършен в продължение на близо десет години. Това му носи и необичайно място в историята на архитектурата – той е признат от Книгата на рекордите на Гинес за най-високата необитавана сграда в света.

След продължителното прекъсване строителните дейности са подновени през април 2025 г. През март 2026 г. започва монтажът на стоманената конструкция на характерната корона на сградата. Според актуалния график проектът трябва да бъде завършен до края на 2027 г.

Междувременно на 6 ноември 2026 г. Гинес официално потвърждава новото постижение на небостъргача. Два асансьора Otis SkyRise могат да изминават разстояние от 597,2 метра между най-ниската и най-високата си спирка. Така те подобряват предишния рекорд от 578,5 метра, поставен от асансьори на Mitsubishi Electric в Шанхайската кула.

Подобна височина поставя сериозни технически изисквания към съоръженията. Колкото по-дълга е асансьорната шахта, толкова по-голямо става натоварването от теглото на въжетата, които придвижват кабината. Инженерите трябва да се справят и с вибрациите, шума и промените в налягането на въздуха при движение с висока скорост.

За да преодолеят тези предизвикателства, асансьорите в „Тиендзин 117“ разполагат с високоякостни въжета, аеродинамично оформени кабини и система за регенеративно спиране, която позволява възстановяване на част от използваната енергия.

Доставчик на оборудването е компанията Otis, която осигурява общо 266 асансьора и ескалатора за небостъргача. Сред тях има 53 двуетажни асансьора, при които две кабини са разположени една над друга. По този начин едновременно могат да се обслужват два съседни етажа, което увеличава капацитета за превоз на пътници.

Двата асансьора, поставили световния рекорд, могат да развиват скорост до 12 метра в секунда. Това е най-високата скорост, предлагана от производителя.

Историята на „Тиендзин 117“ показва не само възможностите на съвременното строителство, но и трудностите, които могат да съпътстват реализацията на подобни мащабни проекти. Въпреки дългогодишното забавяне небостъргачът успя да привлече световното внимание с технологично постижение, което го поставя сред най-забележителните инженерни проекти в Китай.