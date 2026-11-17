Сблъсък между два трамвая е станал в района на столичния квартал „Подуяне“.

Заради инцидента е блокирано движението по булевардите „Ситняково“ и „Мадрид“. За произшествието сигнализират потребители в социалните мрежи.

Според информация, публикувана от очевидци във Facebook, вторият вагон на единия трамвай е дерайлирал и се е ударил челно в трамвая, движещ се в насрещното направление.

Потребители в социалните мрежи предупреждават за затруднения в трамвайния транспорт.

Към момента няма данни за пострадали при инцидента.