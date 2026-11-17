Мъртъв благороден елен със седем огнестрелни рани е открит в землището на село Присадец, Хасковско, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 16 ноември от ГПУ-Свиленград. Животното е намерено в близост до възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница.

При извършения оглед от оперативна група по тялото са установени седем огнестрелни рани.

В присъствието на ветеринарен лекар е извършена аутопсия. За случая е уведомена прокуратурата.