Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково излязоха на протест в защита на директора си д-р Георги Гелов. Тя е най- голямото лечебно заведение в Хасковска област. За поста изпълнителен директор беше обявен конкурс, съобщи БНТ.

На протеста, който тук предпочитат да наричат "Подкрепа за д-р Георги Гелов" присъстват лекари, медицински сестри, санитари от всички болнични отделения, както и шофьори и хора от администрацията. Повод за тяхното безпокойство е, че конкурсът е нагласен и че при решението кой да вземе този пост, ще има кадруване.

Според протестиращите д-р Гелов, който управлява болницата повече от 10 години, е разрешил дългогодишни проблеми в болницата. Доволни са и от възнагражденията, а през последните години в болницата, която е най-голямата в областта, беше обновена апаратурата. На протеста има и много млади специалисти, които работят в лечебното заведение и се чувстват сигурни за работата си и за професионалното си развитие.

Мандатът на д-р Гелов изтече в средата на тази година и беше обявен конкурс, който обаче бе отменен. След това беше направена втора процедура и до конкурса бяха допуснати както д-р Георги Гелов, така и Петър Петров – бивш управител на общинската болница "Св. Мина" в Пловдив. Хората настояват дългогодишния им директор да запази своя пост, тъй като е направил много за болницата и е специалист с безупречна характеристика.