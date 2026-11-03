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Ивкова: Развитието на спешната медицинска помощ изисква инвестиции в специалисти, технологии и научни изследвания

Ивкова: Развитието на спешната медицинска помощ изисква инвестиции в специалисти, технологии и научни изследвания
Снимка: БТА

Здравният министър откри в България за първи път международния форум EUPHOREA, посветен на доболничната спешна и интензивна медицина

Развитието на спешната медицинска помощ изисква инвестиции не само в инфраструктура и технологии, но и в медицинските специалисти, научните изследвания и международното сътрудничество. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова при откриването на 28-ата среща на Алианса за научни изследвания в областта на доболничната спешна и интензивна медицина (EUPHOREA).

Международният форум се провежда за първи път в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Ивкова определи спешната медицинска помощ като основен приоритет на здравната система и подчерта необходимостта от по-високо качество и навременна животоспасяваща грижа. Сред важните стъпки тя открои развитието на въздушната медицинска помощ и разширяването на международното партньорство.

Според здравното министерство домакинството на форума създава възможности за по-тясно европейско сътрудничество, обмен на професионален опит и прилагане на иновативни решения в спешната медицина.

Миналия месец, по време на форума "Лекарите, на които вярваме", Ивкова съобщи за предстоящо разработване на система за оценка на качеството на медицинските грижи. Тя ще бъде част от дигитализацията и надграждането на Националната здравноинформационна система.

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