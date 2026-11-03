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Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство
AP/БТА

Нападателят ще бъде награден и с държавно отличие

Звездата на Трабзонспор Мохамед Салах може да получи турско гражданство. Освен това в южната ни съседка подготвят специална церемония, на която нападателят да бъде награден с държавно отличие. Информацията беше разпространена от журналиста Мохамед Ел Кауд, кореспондент на BBC. 

Информацията гласи, че процедурата ще важи за съпругата и трите деца на Салах. 

„Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма“, твърди Ел Кауд. 

Тази информация обаче все още не е потвърдена от Трабзонспор. От клуба единствено са съобщили на Салах за предстояща среща с Реджеп Ердоган, като датата все още не е уточнена. 

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