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Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос
Facebook/CSKA

Нападателят е подновил тренировки, а Мохамед Брахими също ще бъде на разположение след изтърпяно наказание

ЦСКА ще може да разчита на Жоел Цварц за гостуването на Панатинайкос в третия кръг на Лигата на конференциите. Нидерландският нападател е подновил тренировки след контузията, която го извади от последните мачове на „червените“.

Цварц получи травмата при гостуването на Несебър за Купата на България. Заради нея той пропусна двубоя с Нордселанд в Европа, както и срещите с Лудогорец и Славия в първенството.

Голмайсторът ще бъде на разположение на треньора Маркус Гиздол за визитата в Атина, но е малко вероятно да започне в стартовия състав.

В състава на ЦСКА се завръща и Мохамед Брахими, който изтърпя наказание от три мача. Двубоят с Панатинайкос е на 5 ноември от 22:00 часа на Олимпийския стадион в гръцката столица.

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