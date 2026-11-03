Достанич: Маркус Гиздол промени ЦСКА към добро

Треньорът на Славия Ратко Достанич направи пълен анализ на играта на ЦСКА пред гръцкото издание SDNA. "Червените" гостуват на Панатинайкос в четвъртък в мач от основната фаза на Лига на конференциите.

Наставникът на "белите" има пресни впечатление от играта на "армейците", след като неговият отбор се изправи срещу тима на Маркус Гиздол в събота в мач от българското първенство, който беше първи на реконструирания "Българска армия".

67-годишният специалист е добре познат в гръцките футболни среди. Той е водил отборите на Верия, АЕЛ, Трикала и Диагорас.

"ЦСКА разполага с много добър отбор, който може да играе красив футбол. В мача помежду ни имаше много опити за гол, но ние се справихме отлично в защита, запазихме вратата си „суха“ и стигнахме до равенство", сподели Достанич.

"Новият треньор Маркус Гиздол върши добра работа и промени нещата към по-добро, благодарение на което ЦСКА показва сериозен напредък. Той разчита правилно срещите и променя състава или постройката на игра, когато прецени, че това е необходимо по време на двубоя", добави той.

Треньорът на Славия акцентира върху два елемента, които смята за особено важни за Панатинайкос: бързия преход на ЦСКА от защита в атака и ефективността им при статични положения.

"Една от големите им силни страни е ефективният преход и бързите контраатаки. Също така са много опасни при статични положения".

Достанич открои кои са най-добрите футболисти на ЦСКА. Той посочи Стефано Сенси, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов. "Италианският полузащитник Стефано Сенси е най-добрият играч и най-опасният за всяка защита. Кипърският нападател Йоанис Питас изисква сериозно внимание, а освен това разполагат и със забележителен вратар – Фьодор Лапухов“, каза Достанич.

"Лично аз давам 50% шанс за победа както на Панатинайкос, така и на ЦСКА. Знам, че Панатинайкос прави много силна година и е лидер в Гърция, но ЦСКА също се намира в много добро състояние и заедно с Левски са двата най-добри отбора в България. Очаквам много качествен и равностоен двубой", завърши Достанич.