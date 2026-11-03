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Достанич: Маркус Гиздол промени ЦСКА към добро

Достанич: Маркус Гиздол промени ЦСКА към добро
БТА

"Те разполагат с много добър отбор, който може да играе красив футбол", каза треньорът на Славия

Треньорът на Славия Ратко Достанич направи пълен анализ на играта на ЦСКА пред гръцкото издание SDNA. "Червените" гостуват на Панатинайкос в четвъртък в мач от основната фаза на Лига на конференциите. 

Наставникът на "белите" има пресни впечатление от играта на "армейците", след като неговият отбор се изправи срещу тима на Маркус Гиздол в събота в мач от българското първенство, който беше първи на реконструирания "Българска армия". 

67-годишният специалист е добре познат в гръцките футболни среди. Той е водил отборите на Верия, АЕЛ, Трикала и Диагорас. 

"ЦСКА разполага с много добър отбор, който може да играе красив футбол. В мача помежду ни имаше много опити за гол, но ние се справихме отлично в защита, запазихме вратата си „суха“ и стигнахме до равенство", сподели Достанич. 

"Новият треньор Маркус Гиздол върши добра работа и промени нещата към по-добро, благодарение на което ЦСКА показва сериозен напредък. Той разчита правилно срещите и променя състава или постройката на игра, когато прецени, че това е необходимо по време на двубоя", добави той. 

Треньорът на Славия акцентира върху два елемента, които смята за особено важни за Панатинайкос: бързия преход на ЦСКА от защита в атака и ефективността им при статични положения.

"Една от големите им силни страни е ефективният преход и бързите контраатаки. Също така са много опасни при статични положения".

Достанич открои кои са най-добрите футболисти на ЦСКА. Той посочи Стефано Сенси, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов. "Италианският полузащитник Стефано Сенси е най-добрият играч и най-опасният за всяка защита. Кипърският нападател Йоанис Питас изисква сериозно внимание, а освен това разполагат и със забележителен вратар – Фьодор Лапухов“, каза Достанич.

"Лично аз давам 50% шанс за победа както на Панатинайкос, така и на ЦСКА. Знам, че Панатинайкос прави много силна година и е лидер в Гърция, но ЦСКА също се намира в много добро състояние и заедно с Левски са двата най-добри отбора в България. Очаквам много качествен и равностоен двубой", завърши Достанич.

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