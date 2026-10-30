Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"
"Белите" гостуват на ЦСКА в събота
Феновете на Славия купиха 500 билета за гостуването на ЦСКА. Двубоят е в събота от 19:30 часа и ще открие реконструирания "Българска армия".
"Допълнителни билети ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача от 18:00 ч. пред гостуващия сектор – сектор Б, блок В7. Цена: 12 евро.
Нека подкрепим заедно любимия отбор", написаха "белите".
Привържениците на ЦСКА вече изкупиха всички билети в домакинските сектори на новото съоръжение.