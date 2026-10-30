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Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"
Facebook/ Slavia Sofia

"Белите" гостуват на ЦСКА в събота

Феновете на Славия купиха 500 билета за гостуването на ЦСКА. Двубоят е в събота от 19:30 часа и ще открие реконструирания "Българска армия". 

"Допълнителни билети ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача от 18:00 ч. пред гостуващия сектор – сектор Б, блок В7. Цена: 12 евро.

Нека подкрепим заедно любимия отбор", написаха "белите". 

Привържениците на ЦСКА вече изкупиха всички билети в домакинските сектори на новото съоръжение.

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