Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

Феновете на Славия купиха 500 билета за гостуването на ЦСКА. Двубоят е в събота от 19:30 часа и ще открие реконструирания "Българска армия".

"Допълнителни билети ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача от 18:00 ч. пред гостуващия сектор – сектор Б, блок В7. Цена: 12 евро.

Нека подкрепим заедно любимия отбор", написаха "белите".

Привържениците на ЦСКА вече изкупиха всички билети в домакинските сектори на новото съоръжение.