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Евертън подчини Нюкасъл и продължава напред за Карабао Къп

Евертън подчини Нюкасъл и продължава напред за Карабао Къп
AP/БТА

Следващият съперник на "карамелите" е Флийтууд Таун

Евертън се класира за четвъртфиналите на Карабао Къп след победа с 3:1 на свой терен срещу Нюкасъл.

Джеймс Гарнър даде аванс за домакините с удар от наказателното поле в 34-ата минута, а в последните секунди на първата част Хейдън Хакни от съвсем близка дистанция реализира второто попадение във вратата на Нюкасъл.

В 69-ата минута Тиерно Бари направи три гола аванса в полза на "карамелите", а Дан Бърн се разписа в полза на "черно-белите" само две минути преди изтичане на редовното време.

На четвъртфиналите Евертън ще се изправи срещу четвъртодивизионния Флийтууд Таун, който елиминира шампиона във Висшата лига Арсенал.

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