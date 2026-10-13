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Ковънтри разби Нюкасъл и сложи край на 25-годишно чакане

Ковънтри разби Нюкасъл и сложи край на 25-годишно чакане
АП/БТА

Новакът постигна първата си домакинска победа във Висшата лига от четвърт век след категорично 4:1

Ковънтри разгроми Нюкасъл с 4:1 в двубой от шестия кръг на Висшата лига. Това беше втората поредна победа на домакините и първият им успех пред собствена публика в английския елит от 25 години насам.

Джак Рудони откри резултата още в шестата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Лукаш Хорничек срещу Сидики Шериф. Именно Шериф удвои преднината три минути след началото на второто полувреме, превръщайки дебюта си като титуляр във Висшата лига в незабравим.

Свен Ботман върна надеждите на Нюкасъл с гол в 70-ата минута, но Ковънтри реши мача в заключителния период. Резервата Елис Симс се разписа с премерен удар от границата на наказателното поле в 81-вата минута, а пет минути по-късно Стивън Мфуни оформи крайното 4:1.

С успеха Ковънтри събра шест точки и се изкачи на 14-о място, отдалечавайки се от зоната на изпадащите. Нюкасъл допусна втора загуба в последните си три шампионатни срещи и остава 11-и с осем точки.

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