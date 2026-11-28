Общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите преди футболната среща между "Олимпик“ (Марсилия) и "Левски“. Българските институции са в постоянна координация и оказват съдействие на пострадалите и техните близки, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Шестима от пострадалите са били транспортирани до лечебни заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място.

Към момента трима български граждани остават в болница, като двама от тях са под лекарско наблюдение. След извършването на необходимите медицински прегледи ще бъде преценена възможността за тяхното изписване и пътуване.

Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с компетентните френски институции.

Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети пострадалите сънародници и да разговаря с лекуващите ги лекари. На всички български граждани, които са имали нужда от съдействие за придвижване до летището в Марсилия, е осигурен транспорт.

Генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж продължават да следят развитието на случая и да оказват съдействие на място.

МВнР поддържа контакт с френските власти и е изпратило дипломатическа нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Военнотранспортният самолет „Спартан“ ще бъде изпратен в Марсилия, за да осигури завръщането на пострадалите български граждани, които получат лекарско разрешение за изписване и се нуждаят от съдействие за прибирането си.

По-рано днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че България има готовност да изпрати самолет, но за осъществяването на медицинската евакуация е необходимо френските лекари да потвърдят, че пациентите могат да бъдат транспортирани по въздух.