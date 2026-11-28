Френският журналист Даниел Риоло потвърди, че в момента се обсъжда евентуално изваждане на Олимпик Марсилия от евротурнирите. Той обвини охраната на "Велодром" в съучастие с ултрасите на "фокейците", които в четвъртък вечерта атакува привърженици на Левски по време на мача между двата отбора от Лига Европа.

В ефира на предаването Afterfoot по радио „Монте Карло“ Риоло беше категоричен, че сцените на насилие по трибуните са абсолютно недопустими и изискват безкомпромисна реакция. "Не може на трибуните да има крайно насилие. Съдейки по всички тези кадри, които виждаме, да, изключването на Олимпик Марсилия от европейските турнири се обсъжда. Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион".

Риоло е на мнение, че охраната на мача се е провалила, като дори е съучаствала на ултрасите. "Това означава, че стюардите на стадиона са пропуснали хората, а може би дори са съучаствали в това отмъщение на ултрасите, в тези брутални атаки. Това е абсолютно скандално. Видяхме палки, колани, това е стадион във Франция. Лудост е. Сурово наказание за Олимпик ще бъде напълно нормално“.

Френският журналист изрази мнение, че клубът отдавна е изгубил контрол върху своите фенове и случващото се по трибуните.